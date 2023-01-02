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В Татарстане с 31 декабря при применении пиротехники травмы получили шесть человек

12:59, 02.01.2023 1
В Татарстане с 31 декабря при применении пиротехники травмы получили шесть человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в результате применения пиротехнических изделий с 31 декабря получили травмы шесть человек, трое из них — дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике по состоянию на 7 часов 2 января.

Одного ребенка (мальчика 2015 года рождения) госпитализировали в ДРКБ с ожогами второй степени плеча и кисти (0,5%). Мужчину 1984 года рождения, получившего ожоги лица и роговицы глаза, направили в РКОБ. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

В регионе в ночь с 31 декабря на 1 января травмы в результате применения пиротехнических изделий получили четыре человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января. В это время запрещается использовать пиротехнические изделия 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

  • 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);
  • 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;
  • 30 метров от многоквартирных жилых домов.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 янв
    классная фотка первая - поймали момент
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