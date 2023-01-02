МЧС: смартфоны стали причиной более 500 пожаров в 2022 году

Смартфоны с литий-ионными батареями не рекомендуется оставлять на зарядке на всю ночь и ни в коем случае нельзя оставлять их под подушкой — это существенно увеличивает риск возникновения пожаров. Лишь за 11 месяцев 2022 года гаджеты стали причиной свыше 500 пожаров, рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



— Для предотвращения возгораний подзарядка смартфонов и других гаджетов должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией. Современные модели смартфонов имеют функцию защиты от перезаряда. Но если телефон зарядился до 100% и продолжает быть подключенным к сети, все равно остается нагрузка на элементы питания. А это опасно и может привести к пожару, — сказал он.

Гаджеты нельзя класть под подушку, особенно если они заряжаются — это не только вредно для человека, но и опасно, поскольку в таком случае телефон находится в безвоздушной среде и не охлаждается.

Из 509 пожаров, произошедших за 11 месяцев 2022 года, 440 начались из-за неисправности зарядных устройств.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказывал, что в большинстве современных устройств установлены литий-ионные аккумуляторы, для которых вредны как нулевой уровень разрядки, так и зарядка «до упора». То есть лучше поддерживать уровень заряда от 20% до 80%.

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Маргарита Головатенко