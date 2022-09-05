В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы смартфона
Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как продлить срок службы своего смартфона и его батареи.
В большинстве устройств установлены литий-ионные аккумуляторы, для которых вреден как нулевой уровень разрядки, так и зарядка «до упора». То есть лучше поддерживать уровень заряда от 20% до 80%.
По словам Кузьменко, допускается использовать провод или адаптер от другого телефона, если он имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.
Согласно результатам недавнего исследования, в период с 1 по 20 августа средний чек россиян на покупку смартфонов снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 15 440 рублей. Объем продаж в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 26%.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым