В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы смартфона

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как продлить срок службы своего смартфона и его батареи.



В большинстве устройств установлены литий-ионные аккумуляторы, для которых вреден как нулевой уровень разрядки, так и зарядка «до упора». То есть лучше поддерживать уровень заряда от 20% до 80%.

По словам Кузьменко, допускается использовать провод или адаптер от другого телефона, если он имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам недавнего исследования, в период с 1 по 20 августа средний чек россиян на покупку смартфонов снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 15 440 рублей. Объем продаж в натуральном выражении ниже уровня прошлого года на 26%.



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Маргарита Головатенко