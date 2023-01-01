Эксперт КФУ: новогодние товары выгоднее покупать после 1 января

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Новогодние товары — искусственные ели, гирлянды, наборы украшений и тому подобное — выгоднее покупать после Нового года. После праздника на них бывают большие скидки, рассказала заведующая кафедрой маркетинга Института управления, экономики и финансов КФУ, член Совета Гильдии маркетологов Наталья Каленская.

Он напомнила, что в первой половине этого месяца проходят распродажи в магазинах и на маркетплейсах. Активно покупки начинают совершать уже 2 января, пишет медиапортал КФУ.

— Люди используют подарочные сертификаты на постновогодних распродажах, ждут скидки на сезонные товары, такие как зимняя одежда и обувь, бытовая техника, товары для фитнеса, — рассказала Наталья Каленская.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно одному из исследований, в декабре 2022 года россияне тратили на новогодние украшения для елок примерно 1 732 рубля. Это на 11% больше, чем в 2021-м. Вырос и средний чек на игрушки — на 20%, до 344 рублей.



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Татьяна Демина