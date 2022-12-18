Исследование: россияне стали тратить больше денег на новогодние украшения

Россияне тратят на новогодние украшения для елок примерно 1 732 рубля — это на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».



Аналитики также выяснили, что по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на игрушки. Согласно исследованию, он увеличился на 20%, до 344 рублей.

Также финансовые изменения затронули новогодние гирлянды: здесь средний чек вырос на 17%, до 551 рубля. Также изменилась цена на звезды на елку. Для этого новогоднего украшения средний чек вырос на 10%, до 283 рублей. Кроме этого, исследование показало, что цена претерпела свои изменения и на елочные шары — на 3%, до 406 рублей. Снизился средний чек только на мишуру — на 2%, до 148 рублей.



Фото: pinterest.ru

Специалисты отмечают, что новогодняя атрибутика появилась в магазинах еще в октябре. Высокий спрос на праздничные украшения наблюдался в начале ноябрьских распродаж.

Напомним, что 15 декабря эксперты КФУ рассказали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома к Новому году. По словам специалистов, при покупке магазинной елки следует задать продавцу ряд уточняющих вопросов. Так, важно узнать, где и в каких условиях были выращены деревья, а также необходимо поинтересоваться документами на товар — в них должна быть указана вся необходимая информация по этому вопросу.

В конце ноября в России прошла ежегодная акция «Черная пятница». «Реальное время» выяснило что за 10 дней «черной пятницы» жители Татарстана заказали на Wildberries товаров на 1,5 миллиарда рублей. Исследование также показало, что татарстанцы воспользовались акцией для приобретения новогодней атрибутики. В топ самых популярных товаров вошли гирлянды, новогодний набор для детей, свитеры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов