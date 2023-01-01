Эксперт: в следующие десять лет экстремальных погодных явлений будет больше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшее десятилетие экстремальных погодных явлений на Земле стане больше. Такой прогноз дал директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.



— В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет, — сказал он в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что их количество вырастет значительно, но не в два раза.

Эксперт рассказал, что для у каждого федерального округа России есть определённые опасные явления, частота которых с каждым годом увеличивается. Например, для Центрального ФО, куда входит Москвы, не исключены волны жаркой погоды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Температура на Земле в 2023 году может стать одной из самых высоких за всю историю метеонаблюдений, сообщал The Guardian со ссылкой на Британскую метеорологическую службу. Средняя глобальная температура превысит доиндустриальные показатели 1850—1900 годов на 1,08—1,32 градуса Цельсия. В 2022 году превышение достигло 1,16 градуса.

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Татьяна Демина