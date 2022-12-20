2023 год может стать одним из самых жарких в истории

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Температура на Земле в 2023 году может стать одной из самых высоких за всю историю метеонаблюдений, сообщает The Guardian со ссылкой на Британскую метеорологическую службу.



Средняя глобальная температура превысит доиндустриальные показатели 1850—1900 годов на 1,08—1,32 градуса Цельсия. В 2022 году превышение достигло 1,16 градуса.

В данных метеослужбы указывается, что 2023 год вряд ли побьет рекорд 2016 года, однако, вероятно, займет место в пятерке или десятке самых жарких.

Причина изменения климата — явление Ла-Нинья — охлаждение поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, создававшее перепады температур. Но в следующем году Ла-Нинья завершится, что принесет более жаркий год по сравнению с 2022-м.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В июле 2021 года общемировая температура стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений (то есть с 1880 года). В течение месяца температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.



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Маргарита Головатенко