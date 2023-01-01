Товарооборот России и Японии вырос на 10% за январь-ноябрь 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января-ноября 2022 года товарооборот России и Японии составила 2,365 трлн иен, или около $18 млрд по текущему курсу. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2021-го, пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Японии.

Объем импорта Японии из России в стоимостном выражении по итогам января-ноября прошлого года составил 1,82 трлн иен, или примерно $13,89 млрд по текущему курсу). Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Японский экспорт в Россию по итогам 11 месяцев 2022 года составил около 540 млрд иен. По сравнению с январем-ноябрем предыдущего года он сократился на 30,7%.

Напомним, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем. По его словам, по итогам 2022 года он увеличится примерно на четверть. «При такой динамике установленной нами к 2024 году целевой планки в $200 млрд мы сможем достигнуть досрочно», — сказал он.



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Татьяна Демина