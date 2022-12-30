Президент России спрогнозировал рост товарооборота с Китаем

Президент России Владимир Путин рассказал, что по итогам года товарооборот РФ и Китая вырастет примерно на 25%. Такое заявление он сделал на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

— При такой динамике установленной нами к 2024 году целевой планки в $200 млрд мы сможем достигнуть досрочно, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, несмотря на действия стран Запада, Россия и Китай смогли обеспечить рекордно высокие темпы роста товарооборота.

Фото: сommons.wikimedia.org

Напомним, что на переговорах Владимир Путин пригласил китайского лидера приехать в Москву весной 2023 года. По его словам, этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.

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Айрат Назипов