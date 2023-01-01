В Казани при пожаре в доме на ул. Назарбаева спасли пять человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в одной из квартир на третьем этаже дома №56 по ул. Назарбаева произошел пожар. Их задымленной зоны спасли пять человек, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило 1 января в 11.06. Горение происходило на кухне. Пожар на площади 1 квадратный метр ликвидировали в 11.23.



Самостоятельно до прибытия пожарных из дома вышли 10 человек. Причина пожара устанавливается.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 31 декабря, в Татарстане зарегистрировали 20 пожаров. Их основная часть произошла в жилом секторе.

После наступления Нового года, ночью 1 января, в Татарстане произошло еще пять пожаров. Два человека, в том числе один в Казани, погибли, одного удалось спасти.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина