В Казани при пожаре в доме на ул. Назарбаева спасли пять человек
В Казани в одной из квартир на третьем этаже дома №56 по ул. Назарбаева произошел пожар. Их задымленной зоны спасли пять человек, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило 1 января в 11.06. Горение происходило на кухне. Пожар на площади 1 квадратный метр ликвидировали в 11.23.
Самостоятельно до прибытия пожарных из дома вышли 10 человек. Причина пожара устанавливается.
В субботу, 31 декабря, в Татарстане зарегистрировали 20 пожаров. Их основная часть произошла в жилом секторе.
После наступления Нового года, ночью 1 января, в Татарстане произошло еще пять пожаров. Два человека, в том числе один в Казани, погибли, одного удалось спасти.
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