«Ак Барс» подвел итоги 2022 года

Хоккейный клуб «Ак Барс» подвел итоги уходящего года. В команде вспомнили главное, что происходило вокруг команды в эти 12 месяцев.



Возвращение Зинэтулы Билялетдинова спустя три года творческого отпуска. В июле он занял должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали, а после ухода в отставку Олега Знарка вернулся на тренерскую скамейку. 27 декабря Билялетдинов занял пост главного тренера. Возглавлять команду он будет как минимум до конца сезона 2022/23.

Фото: ak-bars.ru

Артем Галимов уже второй год подряд забирает номинацию автора лучшего гола. В 2021-м мы восхищались его сольным проходом в игре с «Куньлунем», а 2022-й подарил шайбу, которая возглавила рейтинг лучших голов недели и месяца. В матче с «Барысом» Галимов разогнал атаку из своей зоны, собрал на себе всех игроков в белых джерси, срезал угол и пробил Юлиуса Гудачека.

В сезоне 2022/23 «Ак Барс» провел первый с 1995 года ребрендинг, изменив логотип и фирманный стиль. Логотип сохранил в себе стилизованное изображение белого барса, который расположился на щите в форме тюльпана. Традиционные для клуба цвета — зеленый, белый, красный — дополнились серым оттенком, доминирующим в окрасе барсов.



В уходящем году 41-летний форвард Данис Зарипов установил рекорд по передачам. 10 ноября капитан отличился результативной передачей в матче с «Торпедо». Она стала для него 356-й в свитере казанского клуба — это рекорд «Ак Барса» в чемпионатах России.

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Маргарита Головатенко