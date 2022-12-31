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В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракты

13:05, 31.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракты
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Агента Службы безопасности Украины, планировавшего теракты на территории ЛНР, ликвидировали на территории Лисичанска, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах республики.

Агента удалось выявить в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и МВД. При задержании он оказал сопротивление: бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте.

По словам источника, по заданию украинских спецслужб агент совершил двойное убийство военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы.

Силовики получили сведения о планируемом по заданию украинских спецслужб нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

28 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. По данным спецслужб, после совершения преступления боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

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Маргарита Головатенко
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