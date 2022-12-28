Сотрудники ФСБ уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

— Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту» пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР, — отметили в ФСБ.

По данным спецслужб, после совершения преступления боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.



Фото: ru.wikipedia.org

Отмечается, что при задержании боевиков в пригороде Нальчика они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

Напомним, в декабре Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что за 2022 год в России предотвратили 123 «террористических преступления», включая 64 теракта. При этом на границе России ФСБ задержала более 400 украинских националистов.



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Айрат Назипов