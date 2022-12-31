Путин разрешил недружественным странам оплачивать долг за газ иностранной валютой

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает вести расчет в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.



— Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта «б» пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте, — сказано в указе.

Отметим, что новый документ дополняет восьмой пункт изданного в конце марта указа, устанавливающего с апреля порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств. Согласно этому пункту, если покупатель передал обязательство по оплате другому лицу, оно исполняет его также в этом установленном порядке.



При этом отмечается, что оплату следует производить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

Фото: скриншот указа

Министры энергетики стран Евросоюза достигли договоренности об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки стран Запада установить потолок цен на российский газ не останутся без ответа.

Во вторник Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Также глава государства запретил поставлять нефть иностранным физическим и юридическим лицам, если они будут использовать в контракте механизм фиксации предельной цены.



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Илина Хакимова