В новогоднюю ночь более 1 800 военных заступят на дежурство

Фото: Минобороны России

За весь период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны России.

В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 1 800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил.

Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей, рассказали в ведомстве.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства Владимир Путин заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

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Илина Хакимова