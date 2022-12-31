Спецслужбы нашли тайник припасов диверсантов в пригороде Луганска
В пригороде Луганска сотрудники спецслужб нашли тайник с оружием и боеприпасами, сообщает источник «РИА Новостей» в силовых структурах ЛНР.
— Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб, — сказал источник.
Он также рассказал, что в тайнике нашли противотанковую управляемую ракету, свыше 100 тысяч патронов разного калибра, более 50 гранат, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты и противопехотные мины.
Источник из силовых структур добавил, что сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР.
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