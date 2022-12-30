Цена газа в Европе впервые с 16 февраля 2022 года опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

На фоне потепления в Европе цена газа впервые опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля 2022 года, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет 16%, сообщает ТАСС.



Отметим, что температура на этой неделе в большинстве европейский стран — выше климатических показателей — а это, в свою очередь, привело к снижению отбора газа из хранилищ. Добавим, что снизился и рост закачки в них до рекордных уровней.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $791,3 за 1 тыс. куб. м, или €71,66 за МВт ч.

Отметим, что на данный момент ПХГ Европы заполнены на 83,19%, в них находится 90,03 млрд куб. м газа. Однако, нагрузка на ПХГ Европы зимой будет значительно выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Напомним, министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.



Позднее в Кремле заявили, что реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу. Сегодня Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефтепродукты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова