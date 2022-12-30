Минфин планирует разместить ОФЗ на 800 млрд рублей в I квартале 2023 года

Министерство финансов России в первом квартале 2023 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 800 млрд рублей, сказано в сообщении министерства.



Так, объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно — 400 млрд рублей, от 10 лет — 300 млрд рублей.

Также ведомство поделилось и графиком аукционов по размещению облигаций федерального займа на I квартал:

Фото: скриншот документа

Сегодня в Минфине сообщили, что инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в активы, номинированные в долларах США, исключено. Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств фонда в активы, номинированные в долларах США, отмечается в сообщении.

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Илина Хакимова