Сегодня в Татарстане метель и до -9 градусов

В субботу, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -1 до -6 градусов, в восточных районах — до -9°С. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -6 до -8°С.

Ожидается снег, местами на западе — сильный. Днем в отдельных районах Татарстана возможна метель. На дорогах гололедица и снежные заносы, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане ухудшится погода — ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. С 31 декабря по 2 января может выпасть больше половины месячной нормы.

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Татьяна Демина