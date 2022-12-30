Тестовые мероприятия «Игр Будущего» проведут в 2023 году

Тестовые мероприятия «Игр Будущего» 2024 года проведут в 2023 году, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению международных киберспортивных соревнований, сообщает ТАСС.



В заседании приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, министр спорта РФ Олег Матыцин, представители Минфина, Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки, Росгвардии, правительства Татарстана, а также руководитель турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Чернышенко отметил успешные соревнования в Казани в 2022 году:

— Общий охват аудитории составил 180 млн человек, что является показателем популярности фиджитал-движения. Уверен, что эти игры будут пользоваться огромной популярностью и после 2024 года наша страна передаст эстафету их проведения другим государствам.

Вице-премьер подчеркнул, что турнир «Игры Будущего» обладает колоссальным коммерческим потенциалом и способен привлечь достаточно партнеров:

— Для проведения соревнований будут задействованы современные спортивные объекты Казани, а спортивный опыт республики, уверен, обеспечит самый высокий уровень сервиса для спортсменов и гостей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в 2024 году в Казани. Правительству поручено сформировать организационный комитет по подготовке и проведению турнира, разработать при участии государственной власти Татарстана комплекс мер по подготовке к нему и обеспечить их реализацию. Также поручено оказать содействие в освещении в СМИ связанных с турниром мероприятий.

В декабре в столице Татарстана прошла вторая серия «Фиджитал Игр» — соревнований, которые проводятся в качестве тестовых мероприятий в преддверии большого турнира «Игры Будущего». Они пройдут в столице Татарстана в 2024 году и примут более 2 тысяч участников со всего мира. Уникальный формат игр объединяет спортивные и киберспортивные состязания — так, фиджитал-хоккеисты соревнуются и на льду, и на приставке. Вторая серия «Фиджитал Игр» включала гонки, единоборства и хоккей.

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Маргарита Головатенко