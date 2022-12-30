Аналитик рассказала о факторах, влияющих на рынок нефти

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила факторы, которые влияют на нефтяные цены. Ее цитирует RT.

По словам специалиста, цена нефти Brent сейчас находится в узком коридоре в $82—84 за баррель. И в первые торговые дни 2023 года ситуация сильно не изменится.

— Торговая неделя будет неполной, начнется только с 3 января из-за новогодних праздников, поэтому можно ожидать, что на следующей неделе активность на фьючерсном рынке будет низкой. Напомним, что в краткосрочном аспекте для рынка нефти имеют значение данные о коммерческих запасах нефти в США, которые публикуются еженедельно, — сказала эксперт.

Она также отметила, что краткосрочному понижению цен на нефть послужило увеличение ее запасов в США.

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— В случае неприятных новостей (например, данных о резком росте коммерческих запасов в США) цена нефти может упасть до $79—80 за баррель, но на $80 располагается достаточно сильный уровень поддержки, поэтому, чтобы цена его пробила вниз, нужно какое-то совсем нестандартное событие, — добавила аналитик.

По словам Мильчаковой, цена нефти может дорасти до $86 за баррель, если сработает какой-либо «бычий» фактор. Например, рост котировок может вызвать возобновление покупок нефти в стратегический резерв США.

Напомним, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отмечал, что ослабление рубля связано со снижением цен на нефть.

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Айрат Назипов