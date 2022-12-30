В Зеленодольске слепили снежного зайца высотой более 5,5 метра

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В преддверии Нового года в Зеленодольске слепили символ следующего года — зайца. Он появился на улице Столичной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Зайца слепили собственными силами, наш помощник Ильназ Абдуллин с коллегами взялся за работу в начале недели. Получился довольно интересный персонаж. Думаю, зеленодольцам понравится, — сказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Высота зайца более 5,5 метра, а длина 8 метров. На изготовление фигуры ушло несколько десятков КАМАЗов снега.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Отметим, что в прошлом году в Зеленодольске слепили 9-метрового снежного тигра. Высота фигуры составляла около 3,5 метра.

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Айрат Назипов