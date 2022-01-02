В Зеленодольске слепили снежного тигра длиной 9 метров

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В микрорайоне Мирный в Зеленодольске слепили 9-метрового снежного тигра. об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Высота фигуры составляет около 3,5 метра, длина — девять метров. Рядом обустроена снежная горка для детей, она идет вдоль еще одной новогодней снежной инсталляции «С Новым годом 2022» на полосатом оранжево-черном фоне.

В прошлом году на этом месте стояла снежная фигура могучего быка. Их появление уже стало традицией для Зеленодольска. Идея принадлежит главе района Михаилу Афанасьеву.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

О том, какие снеговые скульптуры в этом году слепили в разных районах Татарстана — можно почитать в обзоре «Реального времени».

Дарья Акимова