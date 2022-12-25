Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Минфин хочет начать с Западными странами диалог о взаимной разморозке активов — России есть что им предложить, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.



— Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов — ред.) как с одной стороны, так и с другой стороны, — сказал он.

По его словам, все будет зависеть от желания западных стран вести диалог.

Фото: Анна Сейтумерова

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Европа могла бы удерживать замороженные €300 млрд золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.

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Маргарита Головатенко