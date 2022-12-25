Новости экономики

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

10:56, 25.12.2022
Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов
Фото: wikipedia.org

Минфин хочет начать с Западными странами диалог о взаимной разморозке активов — России есть что им предложить, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

— Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов — ред.) как с одной стороны, так и с другой стороны, — сказал он.

По его словам, все будет зависеть от желания западных стран вести диалог.

Фото: Анна Сейтумерова

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Европа могла бы удерживать замороженные €300 млрд золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок