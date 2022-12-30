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Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели сахар, рис и гречка

18:15, 30.12.2022 1
Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели сахар, рис и гречка
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане за неделю снизились средние цены на сахар-песок, сметану, шоколадные конфеты, гречку и рис. Подешевели и некоторые другие продукты питания, в том числе свежие огурцы.

Динамика снижения средних цен на продукты питания в республике с 19 по 26 декабря выглядит следующим образом:

  • гречка — на 2,8%, до 79,7;
  • мягкие, глазированные шоколадом конфеты, — на 2,65%, до 383,75%;
  • шлифованный рис — на 2,19%, до 87,76 руб./кг;
  • сахар-песок — на 2%, 59,01 руб./кг;
  • сметана — на 1,45%, до 208,43 руб./кг;
  • овощные консервы для детского питания — на 1,2%, до 599,16 руб./кг;
  • сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,08%, до 971,39 руб./кг;
  • свежие огурцы — на 1,05%, до 147,5 руб./кг.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане подешевели ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничная мука, черный байховый чай, творог, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, маргарин, мясные консервы для детского питания. Также снизились средние цены на сосиски и сардельки, курятину (кроме куриных окорочков), баранину и свинину.

Вместе с этим в Татарстане вновь зафиксировали недельный рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 19 по 26 декабря подорожали морковь, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и столовая свекла.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:43
    Сахар реально подешевел
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