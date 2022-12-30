Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели сахар, рис и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане за неделю снизились средние цены на сахар-песок, сметану, шоколадные конфеты, гречку и рис. Подешевели и некоторые другие продукты питания, в том числе свежие огурцы.

Динамика снижения средних цен на продукты питания в республике с 19 по 26 декабря выглядит следующим образом:

гречка — на 2,8%, до 79,7;

мягкие, глазированные шоколадом конфеты, — на 2,65%, до 383,75%;

шлифованный рис — на 2,19%, до 87,76 руб./кг;

сахар-песок — на 2%, 59,01 руб./кг;

сметана — на 1,45%, до 208,43 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,2%, до 599,16 руб./кг;

сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,08%, до 971,39 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,05%, до 147,5 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане подешевели ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничная мука, черный байховый чай, творог, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, маргарин, мясные консервы для детского питания. Также снизились средние цены на сосиски и сардельки, курятину (кроме куриных окорочков), баранину и свинину.

Вместе с этим в Татарстане вновь зафиксировали недельный рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 19 по 26 декабря подорожали морковь, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и столовая свекла.



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Татьяна Демина