Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели сахар, рис и гречка
В Татарстане за неделю снизились средние цены на сахар-песок, сметану, шоколадные конфеты, гречку и рис. Подешевели и некоторые другие продукты питания, в том числе свежие огурцы.
Динамика снижения средних цен на продукты питания в республике с 19 по 26 декабря выглядит следующим образом:
- гречка — на 2,8%, до 79,7;
- мягкие, глазированные шоколадом конфеты, — на 2,65%, до 383,75%;
- шлифованный рис — на 2,19%, до 87,76 руб./кг;
- сахар-песок — на 2%, 59,01 руб./кг;
- сметана — на 1,45%, до 208,43 руб./кг;
- овощные консервы для детского питания — на 1,2%, до 599,16 руб./кг;
- сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,08%, до 971,39 руб./кг;
- свежие огурцы — на 1,05%, до 147,5 руб./кг.
Также в Татарстане подешевели ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничная мука, черный байховый чай, творог, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, маргарин, мясные консервы для детского питания. Также снизились средние цены на сосиски и сардельки, курятину (кроме куриных окорочков), баранину и свинину.
Вместе с этим в Татарстане вновь зафиксировали недельный рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 19 по 26 декабря подорожали морковь, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и столовая свекла.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии