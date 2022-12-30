В Татарстане вновь подорожал «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь зафиксировали недельный рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 19 по 26 декабря подорожали морковь, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и столовая свекла.

Заметнее всего увеличилась средняя цена репчатого лука — на 3,09%. На 26 декабря средняя цена одного килограмма составила 30,21 рубля.

Морковь за неделю в Татарстане подорожала на 3,01%, до 28,16 руб./кг. Средняя цена столовой свеклы выросла на 2,91%, до 29,03 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На 1,21% за неделю подорожал картофель, до 27,8 руб./кг. Минимально выросла средняя цена капусты — на 0,31%, до 18,73 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор, зафиксировали в Татарстане и с 12 по 19 декабря. Заметнее всего за эту неделю подорожал лук — на 8,05%, до 29,33 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина