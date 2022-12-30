Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали яблоки, яйца и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за неделю подорожали куриные яйца, бананы, яблоки и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Без изменений осталась средняя цена соли — 14,08 рубля за один килограмм.

Яблоки в Татарстане с 19 по 26 декабря подорожали на 3,77%. Средняя цена за один килограмм достигла 87,8 рубля.

Динамика роста цен на продукты питания в республике с 19 по 26 декабря сложилась следующим образом:

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,28%, до 468,3 руб./кг;

свежие помидоры — на 1,67%, до 123,02 руб./кг;

куриные яйца — на 1,41%, до 70,55 рубля за упаковку из 10 штук;

бананы — на 1,37%, до 88,66 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане за неделю подорожали питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Минимально выросли средние цены на говядину, полукопченую и вареную колбасу, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и пшено, следует из данных Татарстанстата.

За неделю в Татарстане также выросли цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 19 по 26 декабря подорожали репчатый лук (+3,09%), морковь (+3,01%), столовая свекла (+2,91%), картофель (+1,21%) и свежая белокочанная капуста (+0,31%).



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Татьяна Демина