В Альметьевском районе Татарстана водитель погиб в результате ДТП на встречке

Фото: ГИБДД по Татарстану

Утром в пятницу, 30 декабря, на 239 км автодороги Казань — Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался водитель ВАЗ (1981 года рождения), сообщили в ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения в месте, где обгон запрещен. На встречке он столкнулся с автомобилем Isuzu. Впоследствии водитель отечественного авто скончался в карете скорой помощи.

В Госавтоинспекции Татарстана призвали участников движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Алексеевском районе Татарстана на 18 км автодороги Алексеевское — Высокий Колок 26 декабря произошло смертельное ДТП, в котором скончался 37-летний водитель Lada Granta. Водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ.



Руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев рассказал о приемах, которые позволят избежать ДТП на заснеженной дороге. Он призвал водителей научиться экстренно тормозить и работать с поперечной динамикой (занос и снос). По мнению инструктора, 98% водителей не умеют экстренно тормозить на дороге c дальнейшей эффективностью для себя.

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Маргарита Головатенко