В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Алексеевском районе Татарстана на 18 км автодороги Алексеевское — Высокий Колок 26 декабря произошло смертельное ДТП — скончался 37-летний водитель Lada Granta, сообщили в ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. Водитель Lada скончался на месте от полученных травм.

В Госавтоинспекции призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Смертельное ДТП произошло в конце прошлой недели в Нижнекамском районе Татарстана. Авария случилась на 80 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск. Водитель Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался в «Ниву». В результате удара водитель второго автомобиля скончался на месте, а пассажир первого получил травмы.

В 2022 году на российских дорогах в ДТП погибли 14 тысяч человек. Три года назад жертвами ДТП стали 17 тысяч россиян:

— У нас три основные причины гибели людей, которые составляют 75% смертности, — это выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, вождение в состоянии опьянения, — рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.



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Маргарита Головатенко