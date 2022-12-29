Валиева: «На последних стартах у меня не получался даже один четверной тулуп, а тут сразу два»

Фигуристка Камила Валиева, занявшая по итогу второе место на чемпионате России по фигурному катанию, в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале рассказала об итогах турнира.

Говоря о своем выступлении на чемпионате России, она призналась:



— На самом деле, волнительно очень, потому что после короткой программы я не попала на пьедестал, четвертое место. И поэтому в произвольной программе нужно было сделать максимум — я почти что все сделала.

Спортсменка также добавила, что она очень рада совершением четверного тулупа, потому что на последних стартах у нее не получался даже один — а тут сразу два. «Горжусь собой», — сказала она.

Валиева прокомментировала и показательный номер в образе Уэнздей Аддамс:



— Катание взорвало всю сеть? На самом деле мы этого и добивались! Это же супер. Мне очень интересно попробовать себя в таком интересном образе, поэтому надеюсь, что будет еще много каких-то, — сказала фигуристка.



Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Она также поделилась и планами на Новый год — по словам спортсменки, праздник она планирует отмечать вместе с родителями, с семьей. Также Валиева рассказала о своем желании сходить 31 декабря вместе с ними на каток.

— Можно ли фигуристу на Новый год оливье? Можно. Все можно в новогоднюю ночь. Новогодняя ночь — это же всего одна ночь. Вообще, на самом деле, нужно себе все позволять, просто порции соблюдать. Не тазик, — сообщила фигуристка.

Напомним, в начале декабря Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спортсменка набрала в финале 27,55 балла. Таким образом, она обогнала Софью Муравьеву, набравшую 22,67 балла.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова