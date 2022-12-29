ВК «Зенит-Казань» обыграл «Урал» всухую в суперлиге
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашнем стадионе обыграл уфимский «Урал» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба команды.
«Зенит-Казань» — «Урал» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18). Сурмачевский (13), Лабинский (12), Волков (10) — Рыбаков (9), Самойленко (7), Эсфандиар (5).
Напомним, казанский волейбольный клуб в Новом Уренгое обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 и стал первым финалистом розыгрыша Кубка России.
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