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ВК «Зенит-Казань» обыграл «Урал» всухую в суперлиге

21:22, 29.12.2022
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Урал» всухую в суперлиге
Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашнем стадионе обыграл уфимский «Урал» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба команды.

«Зенит-Казань» — «Урал» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18). Сурмачевский (13), Лабинский (12), Волков (10) — Рыбаков (9), Самойленко (7), Эсфандиар (5).

Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

Напомним, казанский волейбольный клуб в Новом Уренгое обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 и стал первым финалистом розыгрыша Кубка России.

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Илина Хакимова
СпортВолейбол Татарстан

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