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ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» и вышел в финал Кубка России

17:13, 24.12.2022
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» и вышел в финал Кубка России

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в Новом Уренгое обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 и стали первыми финалистами розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15). Волков (17), Михайлов (13), Деру (10) — аль Хачдади (13), Галимов (10), Червяков (9).

7 декабря «Зенит-Казань» одержал победу над нижегородцами АСК в матче 11-го тура мужской суперлиги по волейболу, встреча завершилась со счетом 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).

2 декабря казанцы второй раз подряд всухую обыграл команду «Югра-Самотлор». Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Максим Кокунин
СпортВолейбол Татарстан

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