ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» и вышел в финал Кубка России
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в Новом Уренгое обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 и стали первыми финалистами розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15). Волков (17), Михайлов (13), Деру (10) — аль Хачдади (13), Галимов (10), Червяков (9).
7 декабря «Зенит-Казань» одержал победу над нижегородцами АСК в матче 11-го тура мужской суперлиги по волейболу, встреча завершилась со счетом 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).
2 декабря казанцы второй раз подряд всухую обыграл команду «Югра-Самотлор». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым