ВТБ: в новом году ипотека затронет каждую вторую сделку на первичном рынке

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В 2023 году на первичном рынке каждая вторая сделка будет проходить с ипотекой. В отношении сегмента квартир процент сделок с использованием ипотеки составит 70%. Об этом сообщает ВТБ.

Отмечается, что жилищное кредитование и первичный рынок недвижимости получили мощный импульс благодаря продлению «Ипотеки с господдержкой-2020», и расширению периметра «семейной программы».

«Семейная ипотека» для клиентов с двумя детьми до 18 лет способствует расширению круга потенциальных заемщиков. Отмечается, что благодаря этому спрос на жилищные кредиты может стать стабильным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам вице-президента, заместителя директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, сейчас на рынке недвижимости представлен устойчиво высокий уровень доли ипотеки. Он также выразил надежду, что в 2023 году услуги ипотеки будут пользоваться не меньшим спросом у граждан. Дячкин объяснил, что в этом вопросе важную роль играют программы государственного субсидирования.

Помимо этого, он подчеркнул, что для большинства заемщиков льготные ставки по ипотеке интересны в том плане, что позволяют получить сниженный уровень ежемесячных платежей.

— Еще одна причина — это дальнейшая цифровизация сегмента. Сегодня заключить сделку и оформить жилищный кредит можно удаленно, процесс постоянно упрощается. В результате, при благоприятной макроэкономической ситуации в следующем году каждая вторая сделка на первичном рынке пройдет с привлечением ипотеки, — отметил он.

Сегодня сообщалось, что правительство России расширило условия «Семейной ипотеки». Также еще на полтора года — до 1 июня 2024 года — продлили действие программы «Льготная ипотека».

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Антон Гаврилов