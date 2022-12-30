В Казани продают елочные игрушки за 15 тысяч рублей

Фото: скриншот

В Казани можно купить набор старинных елочных игрушек за 15 тысяч рублей. Это самый дорогой товар категории на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Коллекция состоит из нескольких шаров, созданных в период СССР и более ранние времена. По словам продавца, есть игрушки, созданные до 40-х годов. Реставрации они не подвергались.

Доставить игрушки могут по почте или с помощью службы доставки. При этом продается коллекция только летом. Мотивация такого решения не озвучена.

Фото: скриншот

Всего на сайте опубликовано более 800 объявлений о продаже елочных игрушек в Казани. Средняя стоимость фигурок и шаров, сохранившихся со времен СССР, около 7 тысяч.

Эксперты платформы рассказывали, что советские елочные игрушки могут являться редкими и стать находкой для коллекционеров. Их стоимость может достигать 110 тысяч рублей.



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Елизавета Пуншева