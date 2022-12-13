Эксперты рассказали о дорогих советских елочных игрушках стоимостью до полумиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Советские елочные игрушки, например гуси-лебеди и Конек-горбунок, могут являться редкостями и стать находкой для коллекционера. Стоят они дорого. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты платформы «Авито».

— Самые известные среди коллекционеров фигурки — гуси-лебеди и Конек-горбунок. Их отличительной особенностью стала сложная окраска с переходом цветов. Так, окрас Конька-горбунка градиентный — темная голова и шея переходят в светлую спину, а на крупе и бедрах темный цвет возвращается, — отметили специалисты.

Стоят такие фигурки от 20 до 110 тысяч рублей. Кроме того, игрушки Баба-яга в ступе и Балда с зайцем также могут заинтересовать коллекционеров. Их стоимость составляет 22 и 40 тысяч рублей соответственно.

По словам экспертов, игрушки из ваты и папье-маше или только из ваты также являются находкой. За 20 тысяч рублей можно продать фигурку черной ласточки, на спине которой сидит Дюймовочка. А серия украшений, выпущенная в честь фильма «Цирк», представляет особую ценность. Здесь цена варьируется от 5 до 100 тысяч рублей за фигурку.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Интерес коллекционеров вызывают и плоские картонажные игрушки. Так, «Паровоз Сталина» и «Броневик» могут стоить от тысячи до десятков тысяч рублей.

— Однако самой известной картонажной игрушкой остается «Пограничник Карацупа с собакой» — есть примеры ее продажи за сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Впрочем, иногда коллекционеры приобретают ее и за гораздо более скромную цену. Эта игрушка изображает героя СССР — пограничника Никиту Карацупу с его псом Ингусом, — добавили эксперты.

Почти за полмиллиона рублей можно купить тематические наборы игрушек. В их число входят «Чиполлино», «Доктор Айболит», «Сказки Пушкина» и «Дружба народов».



Напомним, в ноябре количество заказов с елочными игрушками увеличилось. Среди украшений наибольшей популярностью пользуются белые шары, сосульки и дождик. В ноябре елочные украшения приобретали в 3,3 раза больше, чем в прошлом месяце.



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Елизавета Пуншева