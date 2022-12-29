Банк ЗЕНИТ поддерживает международный фестиваль одаренных детей

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Зенит

Банк ЗЕНИТ второй год подряд поддерживает Международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля (6+). На концертах, которые пройдут в Москве и городах Татарстана, выступят одаренные дети и стипендиаты Фонда поддержки искусств «Арт-Линия».



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Зрители могут послушать чтения стихотворений под аккомпанемент классической музыки в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Казани. Завершится фестиваль двумя гала-концертами, приуроченными ко дню рождения поэта. Первый концерт победителей состоится 19 февраля 2023 года в Казани в ГБКЗ им. С. Сайдашева. А самые яркие номера прозвучат 25 февраля 2023 года в Москве, на сцене МКЗ «Зарядье». Вместе с лауреатами фестиваля выступят известные профессиональные музыканты и артисты.

«Банк ЗЕНИТ поддерживает инициативы, направленные на развитие детских талантов и творчества. Концерты «Арт-Линии» позволяют юным дарованиям проявить свои способности, приобрести опыт и признание, которые будут полезны им в будущем. Уверен, что имена участников фестиваля мы еще не раз услышим в числе победителей других российских и международных конкурсов», — отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.