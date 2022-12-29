Жителей Татарстана попросили не выходить на лед в зоне строительства моста через Каму

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предупредили жителей Татарстана об опасности выхода на лед в зоне строительства моста через реку Кама.

— На участке строительства мостового перехода через реку Кама на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов ведутся работы по возведению опор. Для этих целей прорублена майна. Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению реки и 2 км ниже по течению реки от створа строящегося моста, — сказано в сообщении.

В организации просят жителей близлежащих населенных пунктов, рыбаков, любителей кататься на снегоходах не выходить на лед в зоне строительства моста из соображений безопасности.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Отметим, что к строительству моста через Каму рабочие приступили еще в конце ноября. Сооружение длиной 1,3 км станет самым крупным искусственным строением этого проекта.



В октябре сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург, а дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.



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Айрат Назипов