В Казани продлили ограничение движения на улице Лебедева еще на два месяца

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани из-за прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации еще на два месяца продлили ограничение движения по улице Лебедева. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд будет закрыт до 28 февраля на участках:

в районе административного здания исправительной колонии №18 и между зданиями колонии и №1 стр.1;

от здания №1 стр.1 в направлении поворота на ул.Учительскую.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Отметим, что изначально ограничить движение по улице Лебедева планировалось с 27 октября по 3 декабря. Но затем работы продлили до 31 декабря.

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Айрат Назипов