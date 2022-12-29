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В Казани продлили ограничение движения на улице Лебедева еще на два месяца

11:27, 29.12.2022
В Казани продлили ограничение движения на улице Лебедева еще на два месяца
Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани из-за прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации еще на два месяца продлили ограничение движения по улице Лебедева. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд будет закрыт до 28 февраля на участках:

  • в районе административного здания исправительной колонии №18 и между зданиями колонии и №1 стр.1;
  • от здания №1 стр.1 в направлении поворота на ул.Учительскую.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Отметим, что изначально ограничить движение по улице Лебедева планировалось с 27 октября по 3 декабря. Но затем работы продлили до 31 декабря.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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