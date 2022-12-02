В Казани почти на месяц продлили ограничение движения по улице Лебедева

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани из-за прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации почти еще на месяц продлили ограничение движения по улице Лебедева. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, до 31 декабря будет частично закрыта проезжая часть на следующих участках:

возле административного здания исправительной колонии №18 и между зданиями колонии и №1;

от здания №1 в направлении поворота на ул.Учительскую.

Напомним, изначально ограничить движение по улице Лебедева планировалось с 27 октября по 3 декабря.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации в столице Татарстана временно ограничили движение автотранспорта по улице Яшляр.

Ограничение будет действовать с 1 по 25 декабря на участке от здания №3 до здания №35/1 и на пересечении с улицей Салиха Сайдашева.

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Максим Кокунин