В Казани частично ограничат движение по улице Лебедева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани на время ограничат движение по улице Лебедева — проезжая часть частично будет закрыта с 27 октября по 3 декабря, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Движение закроют возле административного здания исправительной колонии №18, а еще между зданиями этой же колонии.

Ограничение связано с прокладкой трассы хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в мэрии.

В Казани поэтапно ограничат движение по улице Академика Сахарова. Это связано с выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро, на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Движение на разных участках будут ограничивать до мая 2023 года.



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Маргарита Головатенко