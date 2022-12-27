Стоимость расчистки Ноксы в Татарстане ориентировочно составит 400 миллионов рублей

По предварительным оценкам, стоимость работ по расчистке русла реки Нокса с притоками в Казани составит 400 миллионов рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.



По его словам, в перечень необходимых работ входят только очистка и снятие негативного воздействия. Благоустройство береговой линии проектом не предусматривается.

— Наша задача снять негативку, негативное воздействие водных объектов в рамках «Сохранения уникальных водных объектов». Мы сделали презентацию, как раз защищались с этим проектом в Москве, это выявление негативных факторов и их оценка, — отметил министр.

Фото: kzn.ru

Шадриков также добавил, что на 25 обследуемых участках выявлен 91 объект, оказывающий негативное воздействие. В том числе, сброшенные отходы, трубы и заклад земель.

В сентябре сообщалось, что инициатива по экореабилитации реки Ноксы, выдвинутая Татарстанским отделением Российского экологического общества, возглавляемым депутатом Госсовета Азатом Зиганшиным, и Министерством экологии и природных ресурсов РТ, нашла отклик у руководства Казани и республики. После тщательной проработки проект планируется представить для включения в национальный проект «Экология».



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Елизавета Пуншева