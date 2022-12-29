Власти Казани постановили снести еще семь незаконно установленных торговых объектов
Исполком Казани предписал снести в городе семь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственников установить не удалось.
Снести до 2 января требуется объекты по следующим адресам:
- ул. Адоратского, вблизи дома №29;
- пр. Ибрагимова, вблизи дома №5;
- ул. Меридианная, вблизи дома №13а;
- ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №26б;
- пр. Ямашева, вблизи дома №19;
- ул. Галии Кайбицкой, вблизи дома №12;
- ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.
Если объекты не демонтируют до указанного срока, их снесут в принудительном порядке в период с 3 января по 2 апреля. Их отправят на базу хранения по ул. Набережной (Отары), 2б.
Власти Казани предписывают демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговых объектов регулярно. Неделю назад вышло постановление, согласно которому сносу подлежат семь объектов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым