Власти Казани постановили снести еще семь незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани предписал снести в городе семь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственников установить не удалось.

Снести до 2 января требуется объекты по следующим адресам:

ул. Адоратского, вблизи дома №29;

пр. Ибрагимова, вблизи дома №5;

ул. Меридианная, вблизи дома №13а;

ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №26б;

пр. Ямашева, вблизи дома №19;

ул. Галии Кайбицкой, вблизи дома №12;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.

Если объекты не демонтируют до указанного срока, их снесут в принудительном порядке в период с 3 января по 2 апреля. Их отправят на базу хранения по ул. Набережной (Отары), 2б.

Власти Казани предписывают демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговых объектов регулярно. Неделю назад вышло постановление, согласно которому сносу подлежат семь объектов.

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Татьяна Демина