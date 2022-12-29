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Власти Казани постановили снести еще семь незаконно установленных торговых объектов

10:39, 29.12.2022
Власти Казани постановили снести еще семь незаконно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани предписал снести в городе семь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственников установить не удалось.

Снести до 2 января требуется объекты по следующим адресам:

  • ул. Адоратского, вблизи дома №29;
  • пр. Ибрагимова, вблизи дома №5;
  • ул. Меридианная, вблизи дома №13а;
  • ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №26б;
  • пр. Ямашева, вблизи дома №19;
  • ул. Галии Кайбицкой, вблизи дома №12;
  • ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97.

Если объекты не демонтируют до указанного срока, их снесут в принудительном порядке в период с 3 января по 2 апреля. Их отправят на базу хранения по ул. Набережной (Отары), 2б.

Власти Казани предписывают демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговых объектов регулярно. Неделю назад вышло постановление, согласно которому сносу подлежат семь объектов.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан

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