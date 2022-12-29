Главное о коронавирусе на 29 декабря: отличие гриппа от COVID-19, уничтожение вакцин на 1,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 72 человек. Всего на 29 декабря в республике зарегистрирован 193 141 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 190 296 человек, за минувшие сутки — 138. Всего скончались 2 009 татарстанцев, последний раз о смерти от коронавируса сообщалось 26 декабря — умер один человек. Госпитализировали 25 человек.



По данным на 28 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 71 человека. Всего в республике было зарегистрировано 193 069 случаев COVID-19. Кроме того, 113 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 190 158 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru

Грипп отличается от COVID-19 более тяжелым течением болезни

За последние сутки в России выявили 6 146 случаев коронавируса, выздоровели 7 815 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 787 172, а выздоровевших — до 21 192 592. Госпитализировали за сутки 1 065 человек. Умерли за сутки 56 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 604 человека.



Сезонный и свиной грипп отличаются от COVID-19 более тяжелым течением болезни. По словам доктора медицинских наук, профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, грипп проявляет себя более высокой температурой. Специалист объяснил, что отличить вирус от COVID-19 можно с помощью ПЦР-теста либо теста на антитела. Альтштейн также отметил, что сейчас COVID-19 сильно атакует верхние дыхательные пути, что позволяет выявлять его в 90% случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вторую неделю подряд фиксируется спад заболеваемости COVID-19. Также специалист отметила, что остается под контролем и ситуация с гриппом. По словам Поповой, сейчас не требуется «каких-то экстраординарных мер» в этом вопросе.

В Забайкалье возбудили уголовное дело в связи с уничтожением партии вакцины от COVID-19 на сумму около 1,5 миллиона рублей. Как сообщает «РИА Новости» cо ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, цель незаконных действий заключалась в том, чтобы скрыть факт невыполнения распоряжения в утвержденные сроки. Правонарушитель отправится за решетку на 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Великобритания может ввести обязательные тесты на COVID-19 для граждан КНР



В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 658 915 030 раз, 6 684 463 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 582 834). На второй строчке — Индия (44 679 139), на третьей — Франция (39 449 665), на четвертой — Германия (37 313 240), на пятой — Бразилия (36 264 721).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 091 474). За ними следуют Бразилия (693 562), Индия (530 698), Россия (385 626, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 071).



За время пандемии было сделано 13 156 214 588 инъекций вакцины против коронавируса.

Канада внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в КНР, связанной со вспышкой COVID-19. Внимание на эту проблему власти Канады обратили на фоне введенного в США обязательного тестирования на коронавирус граждан, прибывающих из Китая. По информации местного телеканала CTV, власти Канады рекомендуют каждому прибывающему в страну «соблюдать повышенные меры предосторожности в области здравоохранения».

В Великобритании могут ввести обязательные тесты на COVID-19 для граждан, прибывающих из КНР. По информации газеты The Telegraph, данный вопрос обсудят представители минздрава, министерства транспорта и МВД.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меры по защите граждан от COVID-19 планируется ввести и во Франции. По информации телеканала BFM, президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству разработать меры по защите французов в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом в КНР.

Австралия не будет вводить ограничений для граждан, прибывающих из КНР, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. По словам австралийского премьера Энтони Альбанезе, власти страны прислушаются к рекомендациям специалистов в области здравоохранения. При этом каких-либо изменений для путешественников на фоне этого вопроса пока нет.

Фото: realnoevremya.ru

В США с 5 января все граждане, прибывающие из Китая, должны будут проходить обязательное тестирование на COVID-19. Требование затронет каждого пассажира возрастом старше 2 лет. Согласно правилам данной инициативы, гражданам следует за два дня до вылета сдать тест на COVID-19 и в день отлета продемонстрировать его отрицательный результат.

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Антон Гаврилов