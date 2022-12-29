КАМАЗ в 2023 году выпустит более 10 тысяч грузовиков нового модельного ряда

ПАО «КАМАЗ» хочет возобновить производство грузовиков нового модельного ряда: планируется выпустить 10,6 тыс. грузовиков поколений К4 и К5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в организации, это будут машины, собранные из остатков комплектующих. В организации хотят обеспечить технологический суверенитет и удовлетворить спрос за счет отечественной продукции.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин напомнил, что над проектом по выпуску автомобилей поколения К5 компания работала несколько лет. С этой целью были существенно модернизированы все основные производственные площадки компании, возведен новый завод каркасов кабин, запущен новый конвейер сборки двигателей Р6. Но из-за санкций будущее К5 оказалось под вопросом.

— Мы в течение пяти лет разрабатывали, инвестировали, готовились. Это международный проект, и для нас ситуация была болезненно сложной. Но надо сказать, что силами коллектива за несколько месяцев мы сделали то, на что можно было потратить несколько лет, — подчеркнул Когогин.

Фото: kamaz.ru

В 2021 году производство техники нового модельного ряда было на уровне 10 957 единиц, а в этом году из-за дефицита компонентов, связанного с уходом зарубежных партнеров, снизилось до 4 193.

Из-за санкций татарстанской компании пришлось локализовать 2,3 тыс. деталей и узлов, которые прежде поставлялись из ныне недружественных стран. Часть номенклатуры КАМАЗ локализовал сам, часть заместили новые партнеры. К настоящему времени автомобиль К5 локализован на 70—80%.

Напомним, что КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году.



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Айрат Назипов