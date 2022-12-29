«Юные предприниматели — будущее РТ»: в Казани завершился очередной этап проекта «Школьный бизнес-старт»

Фото: Максим Платонов

В Казани прошла благотворительная ярмарка республиканского проекта «Школьный бизнес-старт». Юные предприниматели со всей республики представили свою продукцию — ювелирные и елочные украшения ручной работы, сладости, оригинальные предметы интерьера, развивающие игры. Половину вырученных средств школьники направят на лечение своей сверстницы Анисы Гариповой, подопечной фонда «Добрая Казань».

«Участники ярмарки — производители. Школьники продают то, что сделали своими руками. Эти ребята — фактически готовые предприниматели, опора нашей страны и республики», — отметил первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Айрат Шамсиев на открытии школьной ярмарки.

Половина участников проекта «Школьный бизнес-старт» — учащиеся сельских школ. И это очень важно, поскольку они в скором времени вырастут, закончат учебу и будут развивать свой бизнес в родных деревнях и селах.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама. ООО «Мастерсити».

В рамках республиканской программы «Школьный бизнес-старт» учащиеся 5—7 классов прошли обучение в формате деловой игры. Ребята составили портрет предпринимателя, прошли специальное тестирование, разработали собственные проекты, бизнес-планы и PR-кампании. Показавшие лучшие результаты учащиеся прошли углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Они научились работать в команде и попробовали себя в качестве предпринимателей. На ярмарке школьники представили результаты своего труда.

«Я рада, что юные предприниматели идут не по пути «купи дешевле и продай дороже», а по пути производства либо оказания услуг. Это главное, что мы хотели заложить в их головы и это — стратегически верное решение, которого от нас ждала республика», — сообщила руководитель детского города «КидСпейс» Елена Тихонова.

В феврале 2023 года участников проекта ждет чемпионат бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 20 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт, а две лучшие команды отправятся в «Сколково».

Организаторами проекта «Школьный бизнес-старт» выступают Министерство экономики РТ и Министерство образования и науки РТ. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».