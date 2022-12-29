Сегодня в Татарстане сильный снег, метель и до -9 градусов
В четверг, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный восточный, юго-восточный ветер. В Гидрометцентре республики прогнозируют снег, местами сильный, в отдельных районах — метель.
Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -7 °С, в Набережных Челнах — от -6 до -9 °С.
На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы, предупреждают синоптики.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в новогоднюю ночь в республике потеплеет до +1 °С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.
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