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Сегодня в Татарстане сильный снег, метель и до -9 градусов

06:30, 29.12.2022
Сегодня в Татарстане сильный снег, метель и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный восточный, юго-восточный ветер. В Гидрометцентре республики прогнозируют снег, местами сильный, в отдельных районах — метель.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -7 °С, в Набережных Челнах — от -6 до -9 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы, предупреждают синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в новогоднюю ночь в республике потеплеет до +1 °С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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