Эксперт о возвращении Microsoft в Россию: «В данный момент это невозможно»

Компания Microsoft пока не планирует возвращаться в Россию. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал «РИА Новости» открытие доступа к установке Windows пользователям из России.

— Компания Microsoft не собирается возвращаться в Россию, потому что в данный момент это невозможно из-за режима санкций. Компания стремительно теряет российский рынок, для них очень важно приложить усилия для того, чтобы замедлить это падение, сократить его до максимальных величин... Это попытка нивелировать тот ущерб, который у компании сегодня есть в России, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за блокировки обновлений Microsoft люди ищут альтернативу продуктов компании.

— Это было глупое решение, и сейчас Microsoft от него отказывается для того, чтобы не потерять российский рынок, — отметил Муртазин.

Сегодня Windows вновь стал доступен для скачивания в России. Компания открыла доступ российским пользователям. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN.

Напомним, что пользователи из России на протяжении полугода не могли скачать и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Проблемы со скачиванием у россиян появились еще в июне.

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Елизавета Пуншева