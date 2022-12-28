Windows стал снова доступен для скачивания в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Windows вновь стал доступен для скачивания в России. Компания открыла доступ российским пользователям. На это обратили внимание «Известия».

Пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Кроме того, стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN.

Фото: flickr.com

При этом специалисты поясняют, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.

Напомним, что пользователи из России на протяжении полугода не могли скачать и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Проблемы со скачиванием у россиян появились еще в июне.



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Айрат Назипов