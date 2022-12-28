Windows стал снова доступен для скачивания в России
Windows вновь стал доступен для скачивания в России. Компания открыла доступ российским пользователям. На это обратили внимание «Известия».
Пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Кроме того, стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.
Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN.
При этом специалисты поясняют, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.
Напомним, что пользователи из России на протяжении полугода не могли скачать и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Проблемы со скачиванием у россиян появились еще в июне.
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