Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft
У пользователей из России возникли проблемы при попытке скачать и установить операционные системы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что при попытке загрузки образа диска Windows с сайта компании возникает ошибка и сообщение о том, что есть проблема с запросом. Однако при подключении VPN загрузка происходит.
До этого в СМИ появилась информация, что американская корпорация Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, а также программу Media Creation Tool с официального сайта российским пользователям.
В марте Microsoft заявила, что продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. При этом отмечается, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении текущих услуг и поддержки в России.
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