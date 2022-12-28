ВТБ: 27% россиян назвали предпраздничные акции не выгодными

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

30% респондентов рассматривают новогодние распродажи как место для покупки подарка. Треть россиян готовы потратить на праздничные презенты более 5 тысяч рублей, четверть опрошенных признались, что на покупку подарков выделят в районе от 3 до 5 тысяч рублей. 27% назвали предпраздничные акции не выгодными. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос банка ВТБ.

Аналитики выяснили, что в этом году 30% россиян готовы закупиться на распродажах. В 2021 году показатель в этом же вопросе был равен 39%. Помимо этого, исследование показало, что 14% опрошенных собираются обновить гардероб или подготовить дом к празднику. 33% могут потратить на подарки крупную сумму денег, 22% в этом же вопросе выбирают относительно недорогие подарки (от 1000 до 3000 рублей). Совершенно не планируют дарить подарки 7%.



Фото: pxhere.com

Опрос также показал, что половина респондентов готовы пожертвовать суммой от 1000 до 5000 рублей на встречу Нового года. 12% опрошенных признались, что потратят на праздник не более 1000 рублей. 22% заявили, что могут в честь Нового года выделить из кармана от 5 до 10 тысяч рублей.

17 декабря выяснилось, что в 2022 году казанцы планируют потратить на новогодние подарки примерно 11,8 тысячи рублей. В прошлом году эта сумма была больше — 12,5 тысячи рублей. В 2019 году казанцы готовы были потратить на подарки ровно 10 тысяч рублей.



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Антон Гаврилов